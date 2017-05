బ్యుటిషియన్‌పై అత్యాచారం కేసులో పోలీసులు ఎమ్మెల్సీ కుమారుడిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఓ యువకుడు ఆమెపై అత్యాచారం చేసి, మరో ఇద్దరితో కలిసి గ్యాంగ్ రేప్‌నకు ప్రయత్నించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Nizamabad MLC Dr K Bhoopathi Reddy’s son Snehith Reddy and two others have been booked by Cyberabad Police in a case of alleged rape of a 23-year-old beautician woman from Banjara Hills.