నెక్లెస్ రోడ్డులో ఇన్నోవా బీభత్సం, కారులో మద్యం: మరోచోట కారు దగ్ధం

హైదరాబాదులోని నెక్లెస్ రోడ్‌లో గురువారం రాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, May 19, 2017, 12:42 [IST]

English summary

A speeding Innova car rammed into another car at Neclace road on Thursday night.