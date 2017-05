మ్యారేజ్ బ్యూరోతో మాయలేడి వల, పెళ్ళికాని ప్రసాద్లే టార్గెట్

పెళ్ళికాని ప్రసాద్ లను లక్ష్యంగా చేసుకొని మ్యారేజ్ బ్యూరో పేరుతో ఓ మాయలేడీ యువకులను మోసం చేస్తోంది. అయితే పోలీసులు యువతి బాగోతాన్ని బయటపెట్టారు.మ్యారేజ్ బ్యూరో రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకొన

English summary

Hyderabad police arrested Srivdevi for cheating on Monday.she has running a marriage bureau.Nazeer complaint against her.