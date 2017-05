ప్రధాని సోదరుడి కార్యదర్శినంటూ మోసం: ఇతనే

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ సోదరుడు ప్రహ్లాద్ మోడీ కార్యదర్శినంటూ ఫోన్లు చేసి పనులు చేసుకొని ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు పొందిన నగరానికిచెందిన వెంకటప్రసాద్ అనే వ్యక్తిని హైద్రాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Hyderabad police arrested Venkata prasad for cheating. Venkataprasad introducing as a primeminister modi brother prahlad modi's secretary, from Delhi officers complaint against on him to Hyderabad police.