కేటీఆర్ హామీ సరే: తీరని హైదరాబాద్ నగర వాసుల తాగునీటి ఎద్దడి

ఈ ఏడాది చివర్లో నీటి సరఫరా సంగతి మాట పక్కనబెడితే ప్రస్తుతం వేసవిలో సరిపడా తాగు నీరు లభించక హైదరాబాద్ నగర వాసులు పడుతున్న ఇబ్బందులు వర్ణనాతీతం.

English summary

An acute water shortage has left Hyderabad parched with residents being forced to stand in long queues to collect water. 'By the end of 2017, our government will ensure supply of drinking water to every nook and corner of Hyderabad every day,' declared Telangana minister for municipal administration KT Rama Rao at a government function recently.