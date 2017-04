షాక్: హైదరాబాదీ మహిళను రూ.3లక్షలకు అమ్మేశారు!

హైదరాబాద్ నగరంలో మరో దిగ్భ్రాంతికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఏకంగా ఓ మహిళను రూ. 3లక్షలకు అమ్మేశారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న మహిళను ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పి..

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Another case of a woman being deceived by agents and being sold off inHyderabad has been reported. The 39 year old lady, Salma Begum, a resident of Hyderabad was sold off to a person in Saudi Arabia. She isfacing mental and physical harassment at the hand of her kafil.