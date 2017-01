టెకీకి జైలు శిక్ష: అమ్మాయిలను ఫాలో అవుతూ.. అసభ్య మాటలతో..

'మాతో పాటు వస్తే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం రండి' అంటూ గట్టిగా కేకలు వేశారని పోలీసులు తెలిపారు.

English summary

A techie and his friend were convicted by a local court for following and catcalling two girls on New Year eve at SR Nagar. The court awarded three days of jail to E. Upendra, 23, a techie in a software firm at Ameerpet