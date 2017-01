ఫీజు కట్టలేదని ప్యాంట్ ఊడదీసిన స్కూల్ యాజమాన్యం: విద్యార్థి ఆత్మహత్య

కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యాల తీరు పలువురు విద్యార్థుల ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి.

English summary

A Hyderabad teen committed suicide on Wednesday in his house by hanging himself with a stole, after he was allegedly humiliated by his school’s administration for not paying the fees.