"ఇదీ కెసిఆర్ సర్కార్ గుండాగిరి: ప్రజలపైనే పాలకుల యుద్ధం"

ప్రజా సమస్యలను నిరసనలు, ఆందోళనల ద్వారా ప్రభుత్వం ద్రుష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు వైదికైన ధర్నాచౌక్ పరిరక్షణకు జరిగిన ప్రదర్శన రణరంగాన్నే తలపించింది.

English summary

Amid heavy police barricading, the Telangana Joint Action Committee (TJAC) protestors rallied against the Telangana Rashtra Samiti government over their plan to shift the Dharna Chowk.