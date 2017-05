తక్కువ ధరకు బియ్యం ఇస్తానని వివాహితపై అత్యాచారం

నాణ్యమైన బియ్యం ఇస్తామని ఆశచూపి ఓ వివాహితపై బియ్యం దుకాణం యజమాని అత్యారాచారానికి పాల్పడ్డాడు.ఈ ఘటన సనత్ నగర్ లో చోటుచేసుకొంది.బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A 45-year-old housewife was allegedly raped by a rice trader in Sanathnagar who called her to his house on the pretext of giving her rice.The incident happened on Sunday but came to light when the victim lodged a complaint with the police on Monday.