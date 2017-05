బర్త్ డే రోజున గాల్లోకి 12 రౌండ్లు కాల్చి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు

హైద్రాబాద్ లో గత ఏడాది బరాత్ లో గుర్రంపై వస్తున్న పెళ్ళికొడుకు జరిపిన కాల్పుల ఘటన మరువకముందే బర్త్ డే వేడుకల్లో ఓ యువకుడు రివాల్వర్ తో 12 రౌండ్లు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపిన ఘటన సోమవారం నాడు వెలుగుచూసింద

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A video of the young man reportedly named Shoaib firing rounds in the air using a gun is making rounds on the social media. The man fired about 16 rounds in the air with this rifle as a part of his birthday celebration. Spectators have shot the video and uploaded the same on social media with which the incident that took place on 10th May came to light.