నాకు రాజకీయాలపై ఆసక్తి లేదు, ఇలాగే ఉంటా: నారా బ్రాహ్మణి

తనకు రాజకీయాల పైన ఆసక్తి లేదని, హెరిటేజ్ ఎండీగానే ఉంటానని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ నేత నారా లోకేష్ సతీమణి నారా బ్రాహ్మణి సోమవారం నాడు చెప్పారు.

English summary

Andhra Pradesh Minister and TDP leader Nara Lokesh's wife Nara Brahmani said that she is not interested in politics.