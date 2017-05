కేటీఆర్, నాయిని హెచ్చరికలు: క్షమాపణ చెప్పను, సిద్ధమని డిగ్గీ

తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్నానని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్ మంగళవారం అన్నారు.

English summary

Congress Leader Digvijay Singh on Tuesday said that he is not ready to apology for comments on TS police. He said that he is ready to legal fight.