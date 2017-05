అమిత్ షా టూర్: సహపంక్తి భోజనం.. ప్రజలకు భరోసా (ఫొటోలు)

అడుగులో అడుగేసి.. కష్టసుఖాలు తెలుసుకుని.. సహపంక్తి భోజనం చేసి.. కార్యకర్తల్లో భరోసా నింపి.. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా నల్లగొండ జిల్లా పర్యటన తొలిరోజు కార్యక్రమం జరిగిన తీరిది.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 10:36 [IST]

English summary

BJP National President Amit Shah came to Nalgonda on Monday as part of the three day tour in the district.