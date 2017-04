అవును, వైఎస్ జగన్ ను కలిశాను, రాజకీయాలు నాకు సరిపోవు: సినీ నటి రాశి

తాను ఇటీవల కాలంలో వైఎస్ఆర్ సిపి అధినేత జగన్ ను కలిసినట్టు సినీ నటి రాశి చెప్పారు.అయితే తమ మద్య సమావేశంలో ఎలాంటి రాజకీయ చర్చలు జరగలేదని ఆమె చెప్పారు.

English summary

I met ysrcp chief Ys Jagan said cine actress Raasi. no political discussion in our meeting ,and also she said that i am not interested in politics.