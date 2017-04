బాహుబలి టికెట్ల కోసం సినీ అభిమానులు చాలానే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాగా, వరంగల్‌ రూరల్‌ జిల్లా గీసుకొండకు చెందిన ఓ కానిస్టేబుల్‌ రాసిన ఒక లీవ్‌లెటర్‌ వాట్సప్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

English summary

A constable wrote a letter to his higher authorities to provide leave on April 28th, to see Bahubali 2 cinema.