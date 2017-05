మాది ట్రయాంగిల్ లవ్, ఓటుకు నోటు కేసు కుట్రే, ఎర్రబెల్లిది కోవర్ట్ ఆపరేషన్: రేవంత్

తనకు బిజెపిలో చేరాల్సిన అవసరం లేదని తెలంగాణ టిడిపి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇప్పటికే బిజెపిలో ఉన్న పార్టీ నాయకుల పరిస్థితి చూస్తే ఇదే విషయం అర్ధమౌతోందన్నారు. తమకు ,బిజెపికి మధ్య ట్

English summary

I won't join in Bjp said Telangana Tdp working president Revanth reddy. Ntv interviewed him on Sunday. he will explain in court about cash for vote case.