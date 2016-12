ఆయన తప్ప ఎవరూ నన్ను ఓడించలేరు

తనను ఓడించే శక్తి ఎవరికీ లేదన్నారు మిర్యాలగూడ ఎంఏల్ఏ భాస్కర్ రావు. జానారెడ్డి కేంద్రీకరించి పనిచేస్తే మిర్యాలగూడలో తాను ఓటమి చెందుతానన్నారు.

English summary

i had strong hold in two mandals of nagarjuna sagar assembly segment said miryalaguda mla bhasker rao. but iam not against jana reddy he said.