పవన్ కు లెటర్ రాశా, తెలంగాణ పునర్నిర్మాణానికి పార్టీ అవసరం: గద్దర్

సినీ సటుడు, జనసేన చీఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిసి పనిచేస్తానని ప్రజా యుద్దనౌక గద్దర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు పవన్ స్పందన కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్టు ఆయన చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

iam waiting for pavan said Gaddar,he already wrote a letter to pavankalyan for together working on peoples problem.