రూ.2 లక్షల వరకు పంటరుణాన్ని ఒకేసారి మాఫీ చేస్తాం: ఉత్తమ్

వచ్చే ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తే రైతులకు రూ.2 లక్షల వరకు పంట రుణాలను ఏకకాలంలో మాఫీ చేస్తామని పీసీసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 2:02 [IST]

English summary

In 2019 elections congress party will power in Telangana state said TPCC president Uttamkumar Reddy on Thursday night at Tandur meeting.He said that congress government will farmers crop loan waiver at a time 2 lakhs