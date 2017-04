వరంగల్ వస్తే 'కెప్టెన్' ఇంట్లోనే కెసిఆర్: ఎవరీ లక్ష్మీకాంతరావు?

వరంగల్ ఎప్పుడు వచ్చినా కెసిఆర్ తప్పకుండా ఓ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు. కెప్టెన్ నివాసంలో బస చేయడమే ఆ సంప్రదాయం. ఇంతకీ ఎవరీ కెప్టెన్...

English summary

Chief minister K Chandrasekhar Rao stays at only one place whenever he visits Warangal. And that is the residence of Captain V Laxmikantha Rao. In anticipation of the VVIP's visit, the Advocates Colony where Rao stays was illuminated from Wednesday night itself.