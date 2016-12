పన్ను చెల్లింపులో జాగ్రత్తలు ఇలా, లేకపోతే టిడిఎస్ లో మార్పులు చేర్పులయ్యే అవకాశం

పన్ను చెల్లింపు విషయంలో తమ వ్యక్తిగత యూజర్ నేమ్, పాస్ వర్డ్ లను ఇతరులతో పంచుకోకూడదని ఆదాయపు పన్నుశాఖ హెచ్చరించింది. యూజర్ నేమ్ , పాస్ వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకొనే విషయంలో కూడ పలు జాగ్రత్తలను సూచించింది.

English summary

income tax department has warned taxpayers against sharing their use id and password with any authorised person,saying they too will be label to face consequences for misue of their confidential information.