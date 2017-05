21ఏళ్ల నేరగాడికి క్రైం సీరియళ్లే స్ఫూర్తి: వివాహేతర సంబంధం, జల్సాలు, కిడ్నాపులు, హత్య

అతని వయస్సు 21ఏళ్లే. చదివింది బీకాం. కానీ, చేసేవన్నీ క్రిమినల్ పనులే. ఇందుకు అతడ్ని ప్రోత్సహించినవి క్రైం సీరియళ్లేనట. వివాహేతర సంబంధాలు, జల్ల్సాలు, కిడ్నాపులతో మొదలై హత్యలతో అతని జీవితం మరింత

Story first published: Friday, May 5, 2017, 11:10 [IST]

English summary

Inspired by a popular television crime serial, a degree student allegedly kidnapped a 12-year-old boy and later throttled him to death before dumping the body in a pond in Chandrayangutta, police said here on Thursday.