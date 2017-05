నరేశ్ ఎక్కడ?, స్వాతిని ఎందుకు ఒంటరిగా విడిచిపెట్టారు: హైకోర్టు సీరియస్

యాదాద్రిభువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మండలం పల్లెర్లకు చెందిన అంబోజు నరేష్‌ అదృశ్యంపై గురువారం హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 14:44 [IST]

English summary

A 20-year-old woman, who had married a man of another caste, allegedly committed suicide at her father's house in Telangana a day after she was summoned by the Hyderabad High Court to tell it about his husband, who is missing since early this month.