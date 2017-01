అసెంబ్లీ లాబీలో.. ఎన్టీఆర్ గురించి అసలు నీకేం తెలుసని మాగంటి గోపి రేవంత్ ను ప్రశ్నించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Its an interesting conversation between Revanth Reddy and Maganti Gopinath on NTR. Maganti questioned Revanth Reddy that what do you know about NTR?