నో డిఫరెన్స్: చంద్రబాబు వైఎస్ బాటలోనే కేసీఆర్ పయనం

అధికారానికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు రాజకీయ పార్టీల నేతలు ప్రజలందరి సమస్యలు తమ సమస్యలుగానే భావిస్తారు. వాటి పరిష్కారానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తామంటారు. ప్రభుత్వం వారి సమస్యను పట్టించుకోవడం లేదని ఎదురుదాడికి

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 15:35 [IST]

English summary

CM K Chandra Shekhar Rao also ruines in the lines of Chandrababu & YS Raja Shekhar Reddy.