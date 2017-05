రామోజీ నుంచి రాధాకృష్ణ దాకా: కెసిఆర్ చేసేది ఇదేనా?

కెసిఆర్‌ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినవారు, కెసిఆర్ చేత మాటలు పడ్డవారు ఇప్పుడు ఆయనకు దగ్గరవుతున్నారు. అందులోని ఆంతర్యమేమిటనేది తెలియని విషయమేనా...

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:32 [IST]

English summary

The prominent media owners and film personalities are getting tremendous response from Telangana CM and Telangana Rastra samithi (TRS) chief K Chandrasekhar Rao (KCR) in Hyderabad.