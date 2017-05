తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది దేనికి: కెసిఆర్ చేస్తున్నదేమిటి?

తెలంగాణ సాంస్కృతిక విధానాన్ని రూపొందించి, అందులో అందరినీ భాగస్వాములను చేయడంలో కెసిఆర్ విఫలమయ్యారా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.

English summary

Questions are raised on the Telangana CM K Chandrasekhar Rao's cultural policy in reconstructing Telangana.