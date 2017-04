ఆగిన పట్టాభిషేకం: నాన్న చెప్తే కెటిఆర్, కవిత విన్నారు?

కెటిఆర్‌కు పట్టాభిషేకం చేద్దామనే ఆలోచనను కెసిఆర్ తాజాగా విరమించుకున్నారనే పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. నాన్న చెప్తే వారిద్దరు విని, ఆలా చెప్పారని అంటున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that the promotion of KT Rama Rao has been put off by his father, Telangana CM and Telangana Rastra Samithi (TRS) chief K Chnadrasekhar Rao (KCR).