ఇన్ఫోసిస్ మాజీ సిఈవో క్రిస్ గోపాలకృష్ణన్ టెక్కీలకు ఓ శుభవార్త చెప్పారు. ఐటి బూమ్ భారత్‌లో మరో 30 ఏళ్లు ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.

English summary

Infosys co founder and ex CEO Krish Gopalakrishnan said that the IT boom will continue for 30 years in India.