నోట్ల రద్దుకు ముందు... ఆ వివరాలూ ఇవ్వండి: మరో బాంబు పేల్చిన ఐటీ శాఖ

రూ.500, రూ.1000 నోట్ల రద్దు, బ్యాంకుల్లో పాత నోట్ల డిపాజిట్ల గడువు ముగిసిన అనంతరం ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులు మరో బాంబు పేల్చారు.

English summary

Seeking to analyse the banking transactions in months before the demonetisation, the Income Tax Department has asked banks to report cash deposits in savings accounts between April 1 to November 8, 2016.