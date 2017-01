'కోటి' చొప్పున డిపాజిట్లు.. ఎలా వచ్చాయి? ఆ వంద ఖాతాలపై ఐటీ నిఘా!

నోట్ల రద్దు తర్వాత దాదాపు 100 జీరో అకౌంట్స్ లో.. ఒక్కొక్క ఖాతాలో రూ.కోటి కన్నా ఎక్కువ మొత్తం డిపాజిట్ అయినట్టుగా గుర్తించామని తెలిపారు.

English summary

A massive operation is underway at the city's income tax (I-T) office where sleuths from its investigation wing are busy scrutinizing dozens of bank accounts that saw huge deposits, on and after November 8,