హైదరాబాద్: నగరంలోని నోవాటెల్ హోటల్‌లో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్‌(వీఎల్ఎస్ఐ)ను ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ సోమవారం ఉదయం ప్రారంభించారు. వీఎల్‌ఎస్‌ఐ డిజైనింగ్ అకాడమీ హైదరాబాద్‌కు రాబోతుందని తెలిపారు.

