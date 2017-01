నోట్ల రద్దు ఎఫెక్ట్: 'బీజేపీలో మోడీ పరిస్థితి బాగా లేదు, తప్పించే ప్రయత్నాలు'

రూ.500, రూ.1000 నోట్ల రద్దు అనంతరం భారతీయ జనతా పార్టీలో పరిస్థితులు మారాయా? ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని తప్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయా? అంటే అవుననే అంటున్నారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు.

Jaipal Reddy asks BJP should says sorry for demonetisation.