పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ దూకుడు: అక్టోబర్ నుంచే, తెలంగాణలోనే

జనసేన చీఫ్ , సినీ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నుండి ప్రజల సమస్యలపై పోరాటం చేసేందుకు రంగం సిద్దం చేసుకొంటున్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తన పార్టీని బలోపేతం చేసేదిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 10:22 [IST]

English summary

Janasena chief, cine actor pawan kalyan will tour in telugu states from October 2017 .Cpm Telangana secretary Tammineni Veerabadram met Pawan kalyan on Thursday .Cpm invited to Pavan for alteternative polictics in Telangana state.