షాకింగ్ కామెంట్స్: తెలంగాణ రెడ్ల సభలో జేసీకి చేదు అనుభవం

తెలంగాణలోనిమేడ్చల్ జిల్లాలో జరిగిన రెడ్ల సభలో అనంతపురం ఎంపీ, తెలుగుదేశం పార్టీ నేత జేసీ దివాకర్ రెడ్డికి ఆదివారం నాడు చేదు అనుభవం ఎదురైంది.

Anantapuram MP JC Diwakar Reddy faces bitter experience in Telangana Reddy Maha Sabha.

