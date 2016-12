రాయలసీమ కూడా తెలంగాణలో కలిసి,కేసీఆర్ సీఎం అయి ఉంటే!: జేసీ

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాయలసీమ కూడా కలిసి ఉంటే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకునేదని దివాకర్ రెడ్డి అభిప్రాయపడినట్టుగా తెలుస్తోంది.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:40 [IST]

English summary

Anantapuram TDP MP JC Diwakar Reddy came to telangana assembly on wednesday. He talk to Janareddy