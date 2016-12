శ్రీనివాస్ గౌడ్‌ వర్సెస్ జేసీ: బస్సుల పంచాయితీపై సవాల్.. టైమ్ ఫిక్స్!

టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గౌడ్-టీడీపీ తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మధ్య బస్సుల పంచాయితీకి సంబంధించిన మాటల యుద్దం నడుస్తోంది.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 12:38 [IST]

English summary

Political "Travels" fight started in Telangana. With regard to the demand of TRS MLA Srinivas Goud to take action against JC Brothers for running their buses in Telangana without any permit, JC Prabhakar Reddy Challenges TRS MLA Srinivas Goud to prove his allegations on his Travels buses.