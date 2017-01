కేసీఆర్‌ చెప్పేవన్నీ మాయమాటలు, అబద్దాలే: జీవన్ రెడ్డి, శ్రీధర్ ఫైర్

మాయ మాటలతో ప్రజలను మభ్యపెడుతూ... మోసం చేస్తూ సీఎం కేసీఆర్‌ ప్రజా వ్యతిరేక పాలనను కొనసాగిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే జీవన్‌రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Congress leaders Jeevan Reddy and Sridhar Babu fired at Telangana CM K Chandrasekhar Rao for Kaleshwaram project issue.