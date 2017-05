కేసీఆర్ వచ్చినా ఇంతే: మహేష్ బాబు సినిమాకు జిట్టా ఝలక్, హెచ్చరిక

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీనగర్‌లోని నిమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో శనివారం నుంచి జరగాల్సిన నటుడు మహేష్‌ బాబు తాజా సినిమా స్పైడర్‌ షూటింగ్‌ను అర్ధంతరంగా రద్దు చేశారు.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 7:54 [IST]

Jitta Balakrishna Reddy and Local people obstructed Actor Mahesh babu film shooting in Bibi Nagar NIMS.

