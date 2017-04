తెలుగు మాస్టారైన కడియం: అరగంట పాఠాలు బోధించి రూ. లక్ష ఆర్జన

ఉప ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహరి పదో తరగతి విద్యార్థులకు తెలుగు బోధించారు. చందస్సు, వ్యాకరణం, సంధులు, పదాల మధ్య అంతరాలు, అర్థాలను విద్యార్థులకు వివరించారు. ఓరుగల్లులో ఏప్రిల్ 27న నిర్వహించే టీఆర్ఎస్ ఆవిర్

English summary

Deputy Chief Minister and Education Minister Kadiyam Srihari on Wednesday donned the role of a teacher and taught lessons to students at a private school in the city as part of ‘Gulabi Coolie Dinalu’ programme.