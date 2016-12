అమ్మాయిది ఫ్రాన్స్ , అబ్బాయిది కరీంనగర్ , ప్రేమించుకొన్నారు, పెద్దలు ఏం చేశారంటే

ఫ్రాన్స్ కు చెందిన సఖినా గ్రిల్స్ అనే యువతిని జమ్మికుంటకుచెందిన చిరంజీవి అనే యువకుడు శుక్రవారంనాడు హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహం చేసుకొన్నాడు. వధువు తదరపు బంధువులు కూడ ఈ వివాహన్ని చూసేందుకు ఫ్రాన్స

English summary

chiranjeevi , married france lady sakina grills on friday at jammikunta in karimnagar district. he loves with sakina in university of france, both side of family members accept to their marrage.