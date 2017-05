షాక్: పెళ్ళై ఏడు నెలలే భార్య కాళ్ళు, చేతులు కట్టేసి బాటిల్ తో బాదేసుకొన్నాడు

మద్యం మత్తులో విచక్షణ కోల్పోయి కార్తీక్ కుమార్ అనే యువకుడు ఆదివారం నాడు ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు.అయితే తాను ఆత్మహత్య చేసుకోనే సమయంలో భార్య అడ్డుకోకుండా ఉండేందుకుగాను ఆమె కాళ్ళు, చేతులు కట్టేసి ఆమె చున్నీ

English summary

Karthik suicide for financial crisis in Hyderabad on Sunday. he married deepa before seven months. they living in Santosh Nagar.Karhik suicide on sunday.