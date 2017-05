బంపర్ ఆఫర్: విద్యుత్ ఉద్యోగులకు కెసిఆర్ వరాలు, ప్రమోషన్లు, రెగ్యులరైజేషన్

విద్యుత్ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ వరాలు ప్రకటించారు. విద్యుత్ శాఖలో పనిచేస్తున్న 24 వేల మంది అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana chief minister Kcr announced 24 thousand outsourcing employees regularization on Thursday at pragatibhavan. electricity employees met Kcr at pragatibhavan.