మోడీ విప్పారు: నోట్ల రద్దుపై చంద్రబాబుతో కెసిఆర్, వారితో సానియా ఫొటో

రాష్ట్రపతి గౌరవార్థం గవర్నర్ నరసింహన్ రాజభవన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విందులో పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు చోటు చేసుకున్నాయి. చంద్రబాబు, కెసిఆర్ చాలా ఉల్లాసంగా మాట్లాడుకున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:38 [IST]

English summary

Telangana CM K chandrasekhar Rao and Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu in dialogue at Raja Bhavan.