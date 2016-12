సీఎంల ముచ్చట్లు: చేతులు కట్టుకొని కేసీఆర్, నవ్వుతూ చంద్రబాబు

తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు, నారా చంద్రబాబు నాయుడులు మంగళవారం నాడు మరోసారి కలిశారు.

English summary

Telugu states Chief Minister KCR and Chandrababu in Raj Bhavan again.