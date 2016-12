రైతు రుణమాఫీలో 75శాతాన్ని చెల్లించి మిగతా మొత్తాన్ని చెల్లించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తుంటే.. పాడిందే పాడరా.. అన్నట్టు కాంగ్రెస్ సభ్యులు వ్యవహరిస్తున్నారని సీఎం కేసీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

On wednesday in telangana assembly CLP leader Janareddy raised the issue of crop loan waiver