సభకు రండి: కాంగ్రెస్, టీడీపీలకు కేసీఆర్ పిలుపు, ‘70ఏళ్ల తర్వాత బిజెపి’

అసెంబ్లీకి రండి, ప్రభుత్వానికి మంచి సూచనలివ్వండి.. తాము స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్రావు అన్నారు.

English summary

Telangana CM KCR has invited congress and TDP members to attend assembly.