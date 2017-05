ప్రతిపక్షాల నిరసనను బలప్రయోగం ద్వారా లేదా కౌంటర్ కార్యాచరణ ద్వారా ఎదుర్కునే విషయంలో కెసిఆర్ పక్కాగా వైఎస్ వ్యూహాలనే అనుసరిస్తున్నారు.

English summary

Telangana CM K Chandrasekhar Rao is trying to counter opposition with counter action. It is evident from not only from Khammam incident from Hyderabad dharna chowk incident also.