మారిన కెసిఆర్: తొక్కుతానని అన్నారు, వాటి ప్రాపకం కోసం పాకులాడుతున్నారు

ఆంధ్ర మీడియాను అధో పాతాళానికి తొక్కుతానని ప్రకటించిన తెలంగాణ సిఎం కెసిఆర్ ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయినట్లు కనిపిస్తున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 15:48 [IST]

English summary

It seems Telangana CM and Telangana Rastra Samithi (TRS) chief K chandrasekhar Rao is a changed man now a days, as he ignored the role of Andhra media.